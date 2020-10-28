Сотрудника тюменской колонии осудили за попытку пронести наркотики заключенному

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего инспектора исправительной колонии № 2 областного центра. Он признан виновным по ч. 5 ст.33 ч.3 ст.30 ч.2 ст.228 УК РФ (пособничество в покушении на приобретение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере).

Установлено, что 4 марта 2020 года инспектор пытался пронести в колонию для одного из осужденных наркотические средства общей массой более 200 граммов, однако был задержан сотрудниками собственной безопасности УФСИН России по Тюменской области.

В августе 2020 года уже бывший инспектор был осужден Ленинским районным судом г. Тюмени по другому уголовному делу — о взяточничестве. С учетом имевшейся судимости суд назначил бывшему сотруднику учреждения пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он на три года лишен права занимать должности в органах ФСИН России, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры