На тюменской трассе большегруз съехал в кювет

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюменской области на 172-м километре трассы Шадринск —Ялуторовск в кювет съехал большегруз, следовавший из Санкт-Петербурга. Грузовик перекрыл проезжую часть.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, сотрудники ГИБДД разыскали в близлежащем селе трактор, чтобы вытащить автомобиль. Водитель поблагодарил полицейских за оказанную помощь.

На этом же участке дороги сегодня утром сломался автомобиль "Газель", перевозивший оборудование из Ханты-Мансийского округа. Автоиснпекторы вызвали эвакуатор, чтобы отвезти автомобиль на станцию технического обслуживания. 62-летнего водителя "Газели", жителя Ростовской области, сотрудники ГИБДД отогрели в салоне патрульного автомобиля.

Сегодня наряды ДПС в Тюменской области несут службу на трассах с включенной световой сигнализацией.