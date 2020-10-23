В Тюменской области мужчина предстанет перед судом за убийство 13-летней давности

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве, совершенном в 2007 году.

В октябре 2007 года в правоохранительные органы Тюменской области поступило сообщение о безвестном исчезновении гражданина иностранного государства 1964 года рождения. По словам родственников, мужчина уехал из дома и не вернулся. На тот момент оснований полагать, что в отношении него совершено преступление, не было, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

В 2019 году в правоохранительные органы поступило обращение сестры без вести пропавшего мужчины, которая сообщила о том, что она располагает сведениями об убийстве брата в 2007 году.

По версии следствия, в октябре 2007 года в доме потерпевшего в селе Марково Заводоуковского района гостил знакомый. Мужчины состояли в свойстве и занимались совместным бизнесом. В один из дней между ними произошел конфликт, связанный с имущественными претензиями потерпевшего. В ходе ссоры гость, вооружившись ножом, нанес несколько ударов в жизненно-важные органы знакомого. От полученных ранений мужчина скончался на месте. После этого нападавший сокрыл тело погибшего в земле в лесу и переехал на постоянное местожительство в другой район. Родственники погибшего после его безвестного исчезновения покинули территорию Российской Федерации.

Спустя 13 лет обвиняемый, гражданин иностранного государства, был задержан и заключен под стражу. В ходе предварительного следствия с ним была проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он указал на местность, где сокрыл тело потерпевшего. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Вскоре 58-летний мужчина предстанет перед судом.