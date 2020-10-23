На тюменской трассе водитель в розыске пытался скрыться от ГИБДД на скорости 200 км/ч

На посту полиции "Богандинский" на федеральной автодороге Тюмень — Омск сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mazda.

Проверяя документы, инспектор сразу увидел признаки подделки и попросил у водителя паспорт, чтобы сверить личность. Мужчина сначала потихоньку поехал, якобы чтобы заехать на стоянку, но затем резко прибавил ходу и стал уезжать от инспекторов по федеральной трассе, развив скорость около двухсот километров в час.

"В машине кроме водителя находились женщина и трое детей, двое из них совсем маленьких. Семейство возвращалось из Краснодарского края домой в Иркутск", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Поняв, что ему не уйти от погони, водитель остановился, бросил машину и побежал в поле, где и был задержан.

При проверке выяснилось, что водительское удостоверение у гражданина на другую фамилия, он пояснил, что неделю назад купил его через интернет. Сам водитель числится в федеральном розыске за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

С 2011 года 38-летний автомобилист 7 раз задерживался пьяным за рулем, часть штрафов до сих пор не оплачены. Два раза он уже привлекался к уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение, на третий раз попытался избежать ответственности, скрывшись от органов правосудия.