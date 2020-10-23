В Тюмени осуждена автомобилистка, которая насмерть сбила женщину на пешеходнике

12:09 23 октября 2020
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Фото: pixabay.com

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор в отношении 30-летней местной жительницы. Женщина признана виновной по п."а" ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Смертельное ДТП произошло около трех часов ночи 15 августа 2020 года у дома №156/1 по улице Широтной. Женщина на Volkswagen Polo, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, въехала на пешеходный переход и насмерть сбила 36-летнюю жительницу Урая. Она вместе с мужем и 12-летним сыном приехала в Тюмень к родственникам и друзьям.

"Мальчик в ту ночь перебежал дорогу первый. Родители шли вместе. Когда супруг увидел приближавшийся автомобиль, он  резко отскочил вперед и потянул за собой жену, но спасти ее не смог. Она была сбита", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. 

Суд назначил подсудимой  5 лет лишения свободы с отбыванием в  колонии-поселении и лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на срок 2 года 6 месяцев. Также суд  взыскал с осужденной  в пользу супруга и сына погибшей 1,6 млн рублей в счет возмещения морального вреда.

Теги: ДТП , пешеходы , пьяный водитель
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