В Тюмени 24-летняя девушка осуждена за подпольную нарколабораторию

Тюменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Курганской области — 24-летней девушки и ее 26-летнего сообщника. Молодых людей признали виновными в незаконном производстве наркотиков в крупном размере.

В феврале 2019 года жительница Курганской области была осуждена за покушение на приобретение наркотического средства, а весной того же года ей поступило предложение от наркодельца о незаконном производстве наркотиков в целях сбыта. Девушка согласилась и привлекла к производству запрещенных веществ своего сожителя.

Они получили необходимое оборудование и химические реагенты, которые в Тюмень направил наркоделец. Также молодые люди арендовали частный дом в Тюменском районе. Об этом стало известно правоохранительным органам.

В июле 2019 года злоумышленники с партией произведенных синтетических наркотиков поехали из нарколаборатории на съемную квартиру. По дороге их задержали.

Суд назначил девушке 10 лет 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а ее сообщнику — 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.