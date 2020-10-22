В Тюмени суд рассмотрит дело о взрыве газа в жилом доме с двумя погибшими

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора общества с ограниченной ответственностью "АВК". Он обвиняется по ч.3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух лиц и причинение крупного ущерба).

Расследованием установлено, что в декабре 2019 года директор приступил к выполнению работ по прокладке трубопроводов в охранной зоне подземного газопровода у дома №10а по улице Шарова.

Работы проводились им самовольно — без уведомления управы Восточного округа Тюмени, без согласования с собственником сетей и эксплуатационной организацией и их письменного разрешения, без оформления наряда-допуска и без ознакомления своих работников с мероприятиями безопасности. В результате был поврежден газопровод. Газ просочился через грунт и гравийную подушку в канализационные колодцы и стал поступать в квартиры №1 и 2, а также в узел ввода – техническое помещение.

Вечером 7 декабря 2019 года из-за образования взрывоопасной газовоздушной смеси произошла серия взрывов в квартире №1, узле ввода, подъезде и квартире №2, повлекшая возникновение очагов пожара. Погибли два человека – сотрудник газовой службы и жилец из квартиры №1. У другого работника газовый службы тяжкий вред здоровью. Ушибы, раны диагностированы еще у четырех человек.

Также был причинен ущерб имуществу жильцов и двух организаций, обслуживающих дом и газопровод — в общей сумме более 3,7 млн рублей.