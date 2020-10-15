Тюменского таксиста задержали с наркотиками

В Тюменской области полицейскими задержан водитель такси, распространявший наркотики.
Сотрудники полиции задержали жителя Тюмени 1989 года рождения. В одном из жилых домов Ялуторовска мужчина размещал закладки. Он пояснил, что работает в одной из служб тюменского такси. Якобы осуществляя перевозку граждан, он перемещался по области, где оставлял тайники с наркотиками.
В ходе досмотра среди личных вещей тюменца оперативники обнаружили 15 свертков из фольги с порошкообразным веществом. Также в автомобиле такси находилось еще 74 пакетика, приготовленных к сбыту. Общая масса изъятого наркотического вещества составила около 90 граммов. В отношении тюменца возбуждено уголовное дело.
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