В Тюмени 17-летний юноша без прав катал на "Жигули" школьников

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени на улице Чаплина автоинспекторы остановили "Жигули", которым управлял 17-летний ученик лицея. В салоне машины находились еще три школьника.

Юноша права управления транспортом не имеет. Лицеист рассказал, что автомобиль купил сам, а его отец не смог убедить его не садиться за руль без водительского удостоверения.

"Машина эвакуирована на спецстоянку, на подростка составлен административный материал за управление транспортом водителем, не умеющим права управления транспортными средствами", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.