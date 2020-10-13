Трое тюменцев осуждены за вымогательство денег у торговца орехами

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 55-летнего мужчины и его двух сыновей 22 и 28 лет. Они признаны виновными в незаконном лишении свободы человека и вымогательстве.

Мужчины вступили в сговор с целью вымогательства крупной суммы денег у знакомого 19-летнего торговца орехами и сухофруктами. Вечером 22 ноября 2019 года отец злоумышленников под предлогом покупки всего товара заманил торговца в частный дом, в котором находились два его сына. Там молодому человеку связали руки и ноги скотчем и закрыли в кладовке, применяя к нему насилие. От него требовали 2 млн рублей за освобождение. Впоследствии сумма была снижена до 500 тысяч рублей.

Молодому человеку вечером 27 ноября удалось сбежать от злоумышленников. Выбрав момент, он открыл окно, без обуви и шапки выпрыгнул на улицу. Потерпевший забежал в подъезд одного из домов и стал стучаться в квартиры. Один из жильцов дал ему телефон, с которого он позвонил отцу. Тот заказал такси, на котором молодой человек приехал домой. Через несколько дней вымогатели были задержаны полицией.

Суд назначил отцу семейства 9 лет, а его сыновьям по 8 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с осужденных в пользу потерпевшего 300 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.