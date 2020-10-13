Нетрезвый тюменец повредил чужое авто из-за плохого настроения

В Тюмени в полицию обратился мужчина, который сообщил, что его припаркованный во дворе автомобиль повредил неизвестный. Около полуночи тюменец услышал звук сработавшей сигнализации, рядом с иномаркой он увидел нетрезвого мужчину и что дверь машины повреждена.

Подозреваемый в повреждении имущества был задержан. Им оказался 28-летний местный житель. Мужчина свой поступок объяснил плохим настроением и выпитым алкоголем. Он подошел к первой попавшейся на пути машине и нанес удар ногой по пассажирской двери. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленное повреждение имущества".