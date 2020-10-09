В Тюмени осуждена автомобилистка, которая сбила пенсионерку на пешеходном переходе

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летней местной жительницы. Женщина признана виновной по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

ДТП произошло 17 октября 2019 года на улице Эрвье на нерегулируемом пешеходном переходе. Около семи вечера женщина на Suzuki сбила 65-летнюю пенсионерку. Пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд назначил подсудимой один год ограничения свободы, а также взыскал с нее в пользу пенсионерки 280 тыс. рублей в счет возмещения морального и материального вреда.