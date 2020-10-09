Тюменец перевел мошенникам больше полумиллиона рублей

В Тюмени от действий мошенников пострадал 60-летний мужчина.

Тюменцу позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что с его банковской карты неизвестные пытаются снять деньги, и нужно немедленно приостановить операции.

"Разговор сопровождался фоновым шумом call-центра, что помогло ввести в заблуждение потерпевшего. Мужчина озвучил мошенникам данные карты, а также трехзначный код на оборотной стороне, после чего с карты списались денежные средства в размере 600 тысяч рублей", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Полиция пытается установить личность мошенника.

Тюменцам напоминают: если вам поступил звонок от "сотрудника банка", который сообщил вам о блокировке вашей банковской карты или подозрительных операциях с вашими деньгами, прекратите разговор и позвоните на горячую линию вашего банка, вам только что позвонил мошенник. Ни один сотрудник банка не имеет право запрашивать персональные данные, данные карты, а также трехзначный код на оборотной стороне.