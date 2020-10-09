Жителя Тюменской области будут судить за незаконную вырубку 300 деревьев

Житель Вагайского района Тюменской области предстанет перед судом за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере.

Летом 2019 года мужчина нанял двух работников для рубки леса в Вагайском участковом лесничестве, скрыв от них отсутствие разрешительных документов. Незаконно было вырублено более 300 берез и осин, размер ущерба составил более 800 тыс. рублей.

Преступление долгое время было нераскрытым. В результате следственных действий и оперативных мероприятий обвиняемый был установлен. Им оказался 39-летний местный житель. Было возбуждено уголовное дело. Вскоре его рассмотрит суд.