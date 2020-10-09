Напавший на магазин тюменец попытался ранить себя ножом

Полиция задержала молодого человека, совершившего разбойное нападение на продуктовый магазин.

В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в садовом обществе "Калинка" у села Ембаево неизвестный угрожает ножом продавцу продуктового магазина. На место происшествия оперативно прибыли участковый уполномоченный и автопатруль ДПС ГИБДД.

Полицейские вошли в помещение магазина и потребовали от находившегося там мужчины положить нож на землю. В ответ фигурант приставил лезвие к своему горлу и попытался нанести себе травму, но не успел. Правоохранители перехватили руку с ножом и задержали мужчину.

Продавец рассказала полицейским, что молодой человек в перчатках, медицинской маске и надвинутой на лоб вязаной шапке зашел в помещение магазина и, угрожая ножом, потребовал отдать ему всю выручку. Пока злоумышленник пересчитывал деньги, женщина выбежала на улицу. Она обратилась за помощью к проходившим мимо молодым людям. Втроем они удерживали двери парадного и запасного выходов магазина до приезда полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ "Разбой". Максимальная санкция статьи 10 лет лишения свободы.