Житель Тюменской области ранил женщину, выстрелив через дверь

13:15 29 сентября 2020
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На жителя Заводоуковска заведено уголовное дело по факту причинения легкого вреда здоровью женщины.

В больницу поступила местная жительница с огнестрельным дробовым ранением плеча. Она рассказала, что  в нее из охотничьего ружья выстрелил сожитель. Ранее судимый мужчина 1984 года рождения был задержан.

В тот день сожители распивали спиртное во дворе дома. Они поссорились, мужчина вынес из дома ружье и начал угрожать женщине. Она забежала в дом и закрылась. Мужчина сначала требовал открыть ему, а затем выстрелил в дверь. Часть дроби прошла насквозь и попала в плечо женщины.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Теги: ранения , стрельба
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