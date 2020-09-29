Житель Тюменской области ранил женщину, выстрелив через дверь

На жителя Заводоуковска заведено уголовное дело по факту причинения легкого вреда здоровью женщины.

В больницу поступила местная жительница с огнестрельным дробовым ранением плеча. Она рассказала, что в нее из охотничьего ружья выстрелил сожитель. Ранее судимый мужчина 1984 года рождения был задержан.

В тот день сожители распивали спиртное во дворе дома. Они поссорились, мужчина вынес из дома ружье и начал угрожать женщине. Она забежала в дом и закрылась. Мужчина сначала требовал открыть ему, а затем выстрелил в дверь. Часть дроби прошла насквозь и попала в плечо женщины.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".