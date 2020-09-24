На Войновке трое детей проникли в бульдозер, разбив окно

В Тюмени в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Войновка в кабине бульдозера замечены трое несовершеннолетних.

Как оказалось, дети от 6 до 9 лет ради интереса подошли к стоявшему на станции трактору, разбили окно камнем и залезли в кабину. Ребята пояснили, что хотели посмотреть приборы и панель управления.

Уже в подразделении транспортной полиции с детьми и их родителями инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу, предупредили о возможных тяжелых последствиях нарушения правил безопасности на железной дороге. В отношении родителей был составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).