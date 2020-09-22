Перед судом предстанет житель Заводоуковска, который убил бывшую сожительницу и заявил об ее исчезновении

В Заводоуковске завершено расследование уголовного дела по обвинению 54-летнего местного жителя в убийстве бывшей сожительницы. Тело убитой женщины мужчина спрятал в лесу, а в полиции заявил, что она пропала.

Ночью 9 июля 2020 года домой к жителю Заводоуковска пришла бывшая сожительница. Между ними произошел конфликт на почве личных взаимоотношений. Разозлившись, что женщина может разбудить престарелую мать, мужчина схватил деревянный брус и дважды ударил бывшую сожительницу по голове, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Утром он вывез тело погибшей в лес и спрятал его. На следующий день, 11 июля, мужчина обратился в полицию с заявлением о безвестном исчезновении бывшей сожительницы.

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), вскоре дело рассмотрит суд.