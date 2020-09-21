Тоболяк подбросил тело убитой подруги в лифт

В Тобольске обвинение в убийстве женщины предъявлено 42-летнему местному жителю. Инцидент произошел вечером 17 сентября 2020 года в квартире дома в седьмом микрорайоне.

Между мужчиной и его сожительницей произошел конфликт в ходе распития спиртного. Тоболяк нанес женщине три удара ножом в бедро и один удар в область груди. Последнее ранение оказалось смертельным. Мужчина вынес тело сожительницы в подъезд и бросил в лифте, а сам ушел домой. Он был задержан по горячим следам.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает СУ СКР по Тюменской области.