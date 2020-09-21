Тюменец осужден за ДТП, в котором пострадали его друзья

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя. Молодой человек признан виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

ДТП произошло утром 4 мая 2020 года. На проезжей части улицы Запольной тюменец на автомобиле "Peugeot 308", двигаясь с неверно выбранной скоростью, решил перестроиться, но машину занесло и она наехала на бетонный блок. В результате автомобиль перевернулся. В аварии тяжкий вред здоровью был причинен двум пассажирам автомобиля "Peugeot 308", друзьям водителя.

Молодой человек полностью признал вину в совершенном преступлении, принес извинения потерпевшим, а также возместил им причиненный вред путем перечисления денежных средств и оплаты лечения. Суд назначил ему 1 год ограничения свободы.