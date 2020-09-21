Дом по улице 50 лет ВЛКСМ признали зоной вероятной ЧС

Фото: пресс-служба администрации города Тюмени

В городской администрации прошло внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По итогам заседания дом №95 по улице 50 лет ВЛКСМ был признан зоной вероятной чрезвычайной ситуации.

Напомним, вчера, 20 сентября, в районе восьми часов вечера в квартире, расположенной на втором этаже жилого пятиэтажного дома, предположительно, взорвался газ. Разрушены три балкона, частично повреждены две квартиры.

В доме проживало 85 человек. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, жителям дома предложили переехать в гостиницу "Колос" либо временно поселиться у родственников или знакомых. 32 жителя дома предпочли поселиться в гостинице.

Сейчас дому требуется оперативное обследование, чтобы решить, могут ли люди проживать в непострадавших подъездах. После этого будет проведена углубленная строительная экспертиза пострадавших помещений и оценка всего здания в целом. Она позволит сделать вывод о том, какие именно мероприятия по восстановлению дома необходимо предпринять. Эти работы будут проводиться за счет городского бюджета.