На трассе Курган — Тюмень в ДТП пострадали 5 человек

15:30 16 сентября 2020
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Сегодня, 16 сентября, пять человек пострадали в ДТП на 183-м километре автодороги Курган — Тюмень.  Здесь столкнулись Honda Jazz и Lada Granta. 

Предварительно, водитель Honda Jazz после сбора грибов попыталась развернуться на трассе, не пропустив "Ладу", двигающуюся в прямом направлении.

"В лечебное учреждение доставлены водитель и пассажирка Honda. Предварительно, одна из них, женщина 1958 года рождения, получила сильные повреждения. Водителю и двум пассажирам "Лады" помощь оказана на месте врачами скорой помощи", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: ДТП
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