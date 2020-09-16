На трассе Курган — Тюмень в ДТП пострадали 5 человек

Сегодня, 16 сентября, пять человек пострадали в ДТП на 183-м километре автодороги Курган — Тюмень. Здесь столкнулись Honda Jazz и Lada Granta.
Предварительно, водитель Honda Jazz после сбора грибов попыталась развернуться на трассе, не пропустив "Ладу", двигающуюся в прямом направлении.
"В лечебное учреждение доставлены водитель и пассажирка Honda. Предварительно, одна из них, женщина 1958 года рождения, получила сильные повреждения. Водителю и двум пассажирам "Лады" помощь оказана на месте врачами скорой помощи", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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