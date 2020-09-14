Тюменец получил сотрясение, упав на асфальт

В Тюмени на помощь истекающему кровью мужчине пришла очевидица инцидента. Экстренная помощь потребовалась накануне тюменцу на улице Муллы-Нур Вахитова. Женщина вызвала скорую помощь.

"Несчастный случай произошел на моих глазах: мужчина шел и внезапно упал на асфальт. Получил опасную травму — из раны на голове сильно течет кровь", — рассказала она. Тюменка оставалась с мужчиной до прибытия скорой.

Медики первым делом надели на пострадавшего воротник Шанца, который обеспечивает фиксацию и неподвижность шейного отдела, затем обработали рвано-ушибленную рану в затылочно-теменной области и наложили тугую повязку. После оказанной помощи пациента доставили с подозрением на сотрясение головного мозга в Областную клиническую больницу № 2.

По словам медиков, в такой ситуации очевидцы могут сделать все возможное для предотвращения потери крови. Перед началом оказания первой помощи необходимо оценить обстановку и убедиться в отсутствии угроз: если рядом с пострадавшим лежит электрический провод, уберите его сухой палкой, другими непроводящими ток предметами и по возможности отключите электричество с помощью выключателя, рубильника; на месте ДТП включите аварийную световую сигнализацию и выставите знак аварийной остановки. Обязательно позаботьтесь о собственной безопасности: средство индивидуальной защиты — перчатки или пакеты для защиты рук. Затем на открытую рану сверху положите хлопчатобумажную ткань или свернутый в несколько слоев бинт и крепко придавите рукой, удерживая до остановки кровотечения — обычно это не более 2-3 минут.

Наложение повязки — еще один способ остановки кровотечения. При повреждениях в затылочной, лобной или височной долях подойдет самый простой способ бинтования — круговой. Техника надежной фиксации такова: закрываем рану чистой тканью или свернутым в несколько слоев бинтом, затем бинт раскатываем по ходу часовой стрелки, тугие туры проходят через лоб, над ушными раковинами и через затылок.