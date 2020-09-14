С тюменки взыскали 350 тысяч рублей за пьяное ДТП

Тюменский районный суд взыскал с виновницы ДТП 350 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшей в аварии девочки.

ДТП произошло 15 февраля 2020 года на 47-м км автодороги Тюмень —Салаирка. 50-летняя женщина-водитель в состоянии алкогольного опьянения совершила столкновение со встречным автомобилем. В аварии 12-летняя пассажирка получила закрытый перелом левой ноги и левой руки, а также травму головы, которые повлекли тяжкий вред здоровью.

Женщина была признана судом виновной по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Мать в интересах пострадавшей дочери обратилась в суд с иском к женщине-водителю о взыскании компенсации вреда. Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчицы 350 тыс. рублей.