Прокуратура проверит гимназию, в которой подросток умер на физкультуре

По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских прокуратура проводит проверку по факту смерти ученика 11 класса на уроке физкультуры в гимназии № 12.

На уроке физкультуры во время кросса ученику стало плохо, потерял сознание. Первой на помощь подростку пришла медработник гимназии, через шесть минут к нем подключились медики из бригады Скорой помощи. Несмотря на усилия, спасти юношу не удалось - он умер.

Сотрудники прокуратуры проверят соблюдение действующего законодательства и прав обучающихся при организации образовательного процесса и оказании медицинской помощи в гимназии. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее о проведении доследственной проверки сообщил СУ СК по Тюменской области. Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев, назначили судмедэкспертизу. Проводятся другие мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего.