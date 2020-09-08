Более 2 кг наркотиков изъяли полицейские у водитея нра трассе Тюмень-Омск

На автодороге Тюмень-Ялуторовск-Омск сотрудниками полка ДПС ГИБДД для проверки документов остановлен автомобиль "Nissan". Водитель сообщил что едет в Новосибирск из Санкт-Петербурга. Поведение водителя автоинспекторам показалось подозрительным, они досмотрели машину и обнаружили два полиэтиленовых пакета. Экспертиза показала, что в них находился наркотик растительного происхождения весом более двух килограммов.

Подозреваемый житель Новосибирска 1990 года рождения находится под арестом. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.