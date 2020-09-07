В Тюмени ночью сбили трех пешеходов

Сотрудники полка ДПС ГИБДД установили автомобиль, сбивший вчера в третьем часу ночи трех пешеходов на улице Магнитогорской, 11 в Тюмени.

Наехав на людей, по предварительным данным, стоящих на краю проезжей части, водитель на "Ладе" скрылся с места аварии. В ДТП различные повреждения получили мужчины 31-го, 33-х лет и 28-летняя девушка.

С помощью камер видеонаблюдения и оперативных мероприятий автоинспекторы установили номер автомобиля, разыскали его владельца, но оказалось, что за рулем автомобиля был другой человек, это также позволили выяснить данные видеокамер.

Сотрудники ГИБДД уже установили мужчину, который, предположительно, был за рулем "Лады" в момент ДТП. Обстоятельства случившегося выясняются, сообщили в областной автоинспекции.