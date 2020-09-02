1 сентября тюменские автомобилисты сбили на дорогах четырех детей

15 дорожно-транспортных происшествий произошло вчера на дорогах Тюменской области, в них погибли 2 человека, 20 человек, в том числе 5 детей, получили ранения.

14-летняя школьница получила травмы, когда решила перейти дорогу на зеленый свет сфетофора в шестом часу вечера на ул.Федорова 17. Ее не заметил 40-летний водитель "Тойоты", который решил в это время развернуться на перекрестке.

11-летнего велосипедиста, ехавшего во дворе дома по ул. Мельникайте сбил водитель "Киа Спортейдж". Предварительно, мальчик получил травму ноги.

9-летний школьник на самокате переезжал улицу Пермякова, 88 по пешеходному переходу, он был сбит автомобилем "Лада". Предварительно, ребенок получил ссадину руки.

11-летняя школьница, вместе с подругой переходила улицу в нескольких десятках метров от пешеходного перехода на улице Уральской в Ишиме и была сбита автомобилем "Рено Логан". Сейчас выясняется, почему водитель не остановился, заметив детей, стоящих на краю проезжей части. Школьница госпитализирована с различными повреждениями.

9-летний велосипедист в селе Зиново Ялуторовского района разворачивался на дороге, когда был сбит автомобилем "Нива" под управлением 79-летнего пенсионера. После этого "Нива" въехала в опору освещения. Пострадавший ребенок в больнице с травмой ноги и другими ранениями.

ГИБДД настоятельно рекомендует водителям быть внимательнее к детям на дороге и снизить скорость в населенных пунктах, учитывая увеличившийся трафик движения детей по улично-дорожной сети. Водители должны понимать, что в любой момент юный участник движения может выбежать на дорогу, особенно в местах расположения образовательных учреждений. Заметив детей на обочинах дороги или вблизи проезжей части, необходимо предпринять меры предосторожности, вплоть до остановки транспортного средства.





Госавтоинспекция Тюменской области