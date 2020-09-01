На трассе Тюмень-Омск в ночном ДТП погибли двое жителей Ишима

На 141-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Омутинском районе столкнулись ВАЗ21093 и "КамАЗ". По предварительным данным, "Лада" выехала на встречную полосу.

На записи видеорегистратора видно, что машину неожиданно начинает разворачивать на дороге и боком выносит прямо под большегруз, сообщили в областной Автоинспекции.

В аварии погибли жители Ишима: водитель 24-х лет и 14-летняя пассажирка. Стаж водителя за рулем два года, обстоятельства ДТП выясняются.