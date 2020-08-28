В Тюмени поймали мужчину, повреждавшего чужие авто

В Тюмени неизвестный повредил несколько автомобилей, припаркованных в одном месте. Владельцы машин обратились в полицию.

Оказалось, что к преступлению причастен 33-летний местный житель. Пьяный мужчина находился во дворе жилого дома . Он решил как-то выместить свою злость и начал наносить повреждения по кузову одного из автомобилей.

"Отпавшее боковое стекло мужчина решил воспламенить и положить на крышу соседней иномарки. Третьему припаркованному автомобилю мужчина проткнул ножом колесо, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. — Действия гражданина не привели к возгоранию, но нанесли значительный ущерб заявителям. Сумма общего ущерба составляет около 90 тысяч рублей".

Тюменец был задержан, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленное повреждение имущества".