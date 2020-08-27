В Тюменском районе под поезд попал мужчина, отдыхавший на рельсах

В Тюменском районе устанавливаются обстоятельства травмирования молодого человека на железнодорожных путях.

Инцидент произошел вчера, 26 августа, в шесть часов вечера на станции Винзили. Там пассажирским поездом Москва — Владивосток был травмирован житель Кургана, молодой человек 2001 года рождения.

"Он присел отдохнуть на рельсы и не услышал звуки приближающегося поезда. Машинист пассажирского состава, увидев человека на путях, подал предупреждающий сигнал и применил экстренное торможение, однако травмирования избежать не удалось. Молодой человек был госпитализирован в ближайшую больницу с травмами различной степени тяжести", — сообщает пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.