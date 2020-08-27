По факту гибели рабочих на стройке в Тюмени возбуждено уголовное дело

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тюмени по факту гибели рабочих на стройке дома по улице Первомайской возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По версии следствия, вчера утром, 26 августа, двое рабочих в строительной люльке на высоте шестого этажа выполняли работы по обшивке фасада строящегося жилого дома. В процессе работ трос тележки оборвался, рабочие, жители Свердловской области 1985 и 1991 годов рождения, упали вниз на бетонное покрытие и получили множественные переломы, от которых скончались на месте.

"Погибшие выполняли работы в рамках договора субподряда, заключенного индивидуальным предпринимателем с подрядчиком компании, занимающейся строительством жилого комплекса. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, а также виновных в гибели рабочих", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.