Сотрудника тюменской колонии осудили за взятки

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего младшего инспектора исправительной колонии №2 в Тюмени. Мужчина был признан виновным в получении взяток и мелком взяточничестве.

С августа 2019 года по март 2020 года инспектор отдела безопасности колонии за взятки от осужденного, отбывающего наказание за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, приносил ему сотовые телефоны, зарядные устройства и другие запрещенные предметы. Деньги в сумме 217 тыс. рублей были перечислены на банковскую карту пасынка сотрудника колонии.

Суд назначил бывшему сотруднику колонии четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он лишен права занимать должности в органах ФСИН России, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в данных органах, сроком на три года.

"В возбуждении уголовного дела в отношении осужденного-взяткодателя было отказано, поскольку он сообщил о даче взяток и способствовал расследованию преступлений", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.