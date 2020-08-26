Тоболяка обвиняют в покушении на убийство двух человек

В Тобольске взят под стражу 50-летний местный житель, который обвиняется в покушении на убийство сожительницы и знакомого.

По версии следствия, вечером 23 августа 2020 года на 236-м км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск на стоянке тоболяк на почве личной неприязни нанес удары ножом своим попутчикам: 38-летней сожительнице и 42-летнему приятелю. Мужчина и женщина, пытаясь спасти свои жизни, выскочили из машины. Происходящее увидели сотрудники ГИБДД, находившиеся недалеко. Они вызвали скорую помощь пострадавшим и задержали злоумышленника. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).