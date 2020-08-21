Тюменская автоинспекция уточнила обстоятельства уватского ДТП, в котором погиб водитель

Госавтоинспекция Тюменской области

Стали известны уточненные данные по обстоятельствам ДТП на 386-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области, которое произошло 20 августа в 14:10.

На подъеме дороги водитель автомобиля "Сузуки Гранд Витара" при обгоне выехал на встречную полосу - произошло столкновение с грузовиком "Исудзу".

54-летний водитель "Сузуки", житель Томской области, погиб. 51-летняя пассажирка "Сузуки" доставлена в больницу с различными повреждениями. По предварительным данным, тяжелые травмы ног получил 66-летний водитель грузовика "Исудзу", житель Челябинской области.

Ранее сообщалось, что авария произошла из-за того, что на встречку выехал водитель грузовика.