В Уватском районе в серьезное ДТП попала семья из Томской области. Водитель погиб

На 386-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск грузовик "Исудзу" выехал на встречную полосу - произошло столкновение с автомобилем "Сузуки" из города Стрежевого Томской области.
В аварии погиб водитель "Сузуки" 1966 года рождения, его жена, 89 года рождения ранена, также травмирован водитель "Исудзу", его личность сейчас устанавливается.
Движение на федеральной автодороге ограничено. Инспекторы ДПС регулируют движением в ручном режиме, осуществляя проезд транспорта в реверсивном порядке по одной полосе в двух направлениях. Обстоятельства выясняются, сообщает областная Автоинспекция.
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