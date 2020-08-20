Бывший бухгалтер школы искусств заплатит миллион за занижение зарплат шефа и коллег в свою пользу

10:49 20 августа 2020
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Бывшего главного бухгалтера школы искусств Заводоуковска поймали на мошенничестве. С января 2018-го по сентябрь 2019 года она завышала себе зарплату за счет ее уменьшения директору школы искусств и работникам. По делу потерпевшими признаны 37 человек. Они недополучили в общей сложности свыше 840 тыс. рублей. 

В сентябре 2019 года женщина уволилась, новый бухгалтер выявила нарушения, после чего последовало обращение в полицию и возбуждение уголовного дела.  

В ходе следствия обвиняемая в полном объеме возместила потерпевшим причиненный ущерб. Она признала вину и раскаялась в содеянном. Суд с учетом указанных обстоятельств  назначил подсудимой штраф в размере 150 тыс. рублей в доход государства, сообщает облпрокуратура.

Теги: Заводоуковск , мошенничество , прокуратура , суд , штрафы
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