22 пешехода погибли на тюменских дорогах с начала 2020 года

Госавтоинспекция Тюменской области

В регионе с начала года зарегистрировано 279 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 22 пешехода, 284 - получили ранения. В минувшем году погибших пеших участников дорожного движения было меньше почти в два раза – 12 человек.

В 150 происшествиях виноваты водители, больше половины случились из-за нарушения правил проезда пешеходных переходов. 51 ДТП, где трое погибли и 52 травмировались, произошло из-за того, что люди переходили проезжую часть вне пешеходных переходов, но в зоне их видимости.

Трагическими последствиями заканчиваются наезды на пешеходов в темное время суток на загородных дорогах. С началом дождей и ранних осенних сумерек таких ДТП случается все больше и больше. На мокрой дороге водителям сложнее ночью разглядеть человека, находящегося на дороге, особенно если он не использует световозвращатели.

В этом году более 17 тыс. пешеходов оштрафованы и предупреждены за переход дороги вне пешеходных переходов, 7,7 тыс. водителей привлечены к ответственности за непредоставление пешеходам преимущества на пешеходных переходах, сообщает областная Госавтоинспекция.