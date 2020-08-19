Бывшего начальника тюменской колонии за взятки приговорили к восьми годам тюрьмы

Калининский районный суд Тюмени 19 августа признал бывшего начальника Исправительной колонии №1 виновным в получении взятки, превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном хранении боеприпасов и легализации денег, приобретенных преступным путем.

По версии следствия, начальник колонии с января 2016 года по июнь 2019 года получил от осужденных и их знакомых взяток в виде денег и имущества на общую сумму более 11,8 млн рублей. Более 2,7 млн рублей начальник колонии получил от заключенного за создание привилегированных условий отбывания наказания и за возможность торговли в колонии продуктами питания. В 8,6 млн рублей оценена взятка в виде однокомнатной квартиры и машино-места, полученных вымогательством у другого осужденного. Еще двое бесплатно изготавливали для начальника мебель и различные кованые изделия. Также мужчина незаконно хранил более 2,2 тыс. боевых патронов, в том числе с трассирующими пулями.

Противоправная деятельность руководителя колонии была пресечена в июне 2019 года в ходе спецмероприятий Регионального управления ФСБ России по Тюменской области и отдела собственной безопасности УФСИН России по Тюменской области.

Обвиняемый признал вину по всем эпизодам предъявленного обвинения. Суд назначил подсудимому 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 150 тыс. рублей в доход государства. Кроме того, на семь лет лишил осужденного права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ, связанных с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Полученные в качестве взятки квартира и машино-место будут конфискованы в доход государства. Также суд постановил конфисковать взамен потраченных денежных взяток еще одно машино-место, нежилое помещение, три оптических прицела, два золотых украшения и 201,5 тыс. рублей, сообщили в областной прокуратуре.