78 пьяных водителей за выходные выявили на дорогах области тюменские автоинспекторы

11:59 17 августа 2020
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Рекордное за последнее время число водителей в состоянии опьянения выявлено в минувшие выходные дни сотрудниками ГИБДД – 78 человек, в том числе 48 - в воскресенье, 16 августа. Семь водителей будут привлечены к уголовной ответственности, так как повторно сели пьяными за руль.

Каждый третий пьяный за рулем младше тридцати лет, самому старшему нарушителю ПДД - 60 лет, самому младшему - 20.

Больше всего нетрезвых водителей выявлено в пригороде на трассе Тюмень-Омск: за воскресенье там выявлено пять пьяных, три - в поселке Боровский, два – на Салаирском тракте, два – на улице Щербакова, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Теги: ГИБДД , проверка на дорогах , пьяный водитель , пьяный за рулём , уголовная ответственность
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