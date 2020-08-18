78 пьяных водителей за выходные выявили на дорогах области тюменские автоинспекторы

Рекордное за последнее время число водителей в состоянии опьянения выявлено в минувшие выходные дни сотрудниками ГИБДД – 78 человек, в том числе 48 - в воскресенье, 16 августа. Семь водителей будут привлечены к уголовной ответственности, так как повторно сели пьяными за руль.

Каждый третий пьяный за рулем младше тридцати лет, самому старшему нарушителю ПДД - 60 лет, самому младшему - 20.

Больше всего нетрезвых водителей выявлено в пригороде на трассе Тюмень-Омск: за воскресенье там выявлено пять пьяных, три - в поселке Боровский, два – на Салаирском тракте, два – на улице Щербакова, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.