В Тюмени на стройке от удара током погиб рабочий

46-летний мужчина устанавливал водопроводные трубы в строящемся многоквартирном доме по улице Вадима Бованенко, задел локтем находящиеся рядом провода и получил поражение электрическим током. От удара потерпевший скончался на месте через непродолжительное время.

Инцидент случился 12 августа. По факту гибели рабочего следователи СК России возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Сейчас сотрудники СКР уточняют обстоятельства случившегося, устанавливают виновных в трагедии, а также причины и условия, способствовавшие этому. Проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация, регламентирующая технику безопасности на объекте, сообщили в СУ СК России по Тюменской области.