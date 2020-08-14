В Тюмени будут судить водителя КамАЗа, который в мае снес надземный переход

Инцидент произошел на 14 км федеральной автодороги Р404 Тюмень-Ханты-Мансийск в Тюменском районе 8 мая. Водитель КамАЗа с крано-манипуляторной установкой ехал с поднятой стрелой манипулятора и зацепил ею надземный пешеходный переход. Конструкция обрушилась, повредив металлическое ограждение автодороги и проезжавший легковой автомобиль, водитель которого серьезно не пострадал.

Общая сумма нанесенного ущерба составила более 7,6 млн. рублей. Уголовное дело по ст.168 УК РФ - уничтожение, повреждение чужого имущества в крупном размере - было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Тюменского района и публикациям СМИ. Теперь материалы дела рассмотрит мировой судья.