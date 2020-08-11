Жителя Голышманово будут судить за незаконную вырубку 400 деревьев

Жителя рабочего поселка Голышманово обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере. Прокуратура передала дело в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, мужчина с мая по сентябрь 2019 года вырубил более 400 сосен, берез и осин в Малышенском участковом лесничестве. Размер ущерба лесному комплексу превышает 1,6 млн рублей. В целях возмещения ущерба наложен арест на технику обвиняемого.

Санкция ч.3 ст. 260 УК РФ предусматривает штраф от 500 тыс. до 1,5 млн. рублей или без такового, принудительные работы на срок до 4 лет со штрафом от 150 до 300 тыс. рублей или без такового, лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом от 150 до 300 тысяч рублей или без такового, сообщает облпрокуратура.