Под Тюменью юноша получил тяжелые травмы, врезавшись на мопеде в дорожный знак

В селе Мальково под Тюменью 15-летний юноша на повороте с улицы не справился с управлением мопеда и въехал в опору дорожного знака, а потом в трубу. Подросток с тяжелыми травмами госпитализирован, а автоинспекторы выясняют, где юный мотоциклист взял мопед. Права управления транспортом он не имеет.
Еще одно ДТП с участием несовершеннолетних произошло в поселке Прииртышский Тобольского района. Там 13-летний мальчик на квадроцикле сбил 10-летнего пешехода на обочине дороги. Оба ребенка получили различные повреждения, но в этом случае обошлось без увечий - они не госпитализированы.
ГИБДД напоминает: покупая или доверяя подросткам мопеды, мотоциклы, квадроциклы, родители должны понимать, что они подвергают детей опасности. За передачу управления лицу, не имеющему водительского удостоверения, родителей могут оштрафовать на 30 тыс. рублей, а также привлечь к ответственности за ненадлежащий уход за детьми.
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