Работник тюменского автосалона присвоил деньги с продажи машины

В Тюмени мужчина отдал свой автомобиль в автосалон для продажи, но вырученных денег так и не получил.

Оказалось, что менеджер по продажам, воспользовавшись служебным положением, продал автомобиль BMW и не предоставил деньги ни автосалону, ни законному владельцу. Полмиллиона рублей он потратил на долговые обязательства и личные нужды.

В отношении ранее судимого 29-летнего жителя Тюмени возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.