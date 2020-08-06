Работник тюменского автосалона присвоил деньги с продажи машины

14:12 06 августа 2020
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Фото: pixabay.com

В Тюмени мужчина отдал свой автомобиль в автосалон для продажи, но вырученных денег так и не получил.

Оказалось, что менеджер по продажам, воспользовавшись служебным положением, продал автомобиль BMW и не предоставил деньги ни автосалону, ни законному владельцу. Полмиллиона рублей он потратил на долговые обязательства и личные нужды.

В отношении ранее судимого 29-летнего жителя Тюмени возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Теги: мошенничество
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