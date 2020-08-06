В Тюмени задержали серийного похитителя шоколада

13:20 06 августа 2020
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Фото: pixabay.com

В Тюмени сотрудники супермаркета сообщили в полицию, что неизвестный вынес из магазина корзину, наполненную шоколадом. Подозреваемый в краже был задержан, им оказался 38-летний ранее судимый безработный житель Тюменского района. 

В магазине мужчина переложил шоколад с прилавка в продуктовую корзину и, воспользовавшись невнимательностью продавцов, беспрепятственно прошел к выходу. С похищенным он отправился на рынок, где продал.

"В настоящее время полицейскими установлена причастность фигуранта к трем аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража"", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

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