В Тюмени задержали серийного похитителя шоколада

В Тюмени сотрудники супермаркета сообщили в полицию, что неизвестный вынес из магазина корзину, наполненную шоколадом. Подозреваемый в краже был задержан, им оказался 38-летний ранее судимый безработный житель Тюменского района.

В магазине мужчина переложил шоколад с прилавка в продуктовую корзину и, воспользовавшись невнимательностью продавцов, беспрепятственно прошел к выходу. С похищенным он отправился на рынок, где продал.

"В настоящее время полицейскими установлена причастность фигуранта к трем аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража"", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.