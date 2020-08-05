В Тюмени задержан подозреваемый в убийстве женщины на улице 50 лет ВЛКСМ

В областном центре обвинение в убийстве предъявлено 32-летнему местному жителю.
На минувшей неделе, 29 июля, около четырех утра возле дома 71А по улице 50 лет ВЛКСМ мужчина спровоцировал конфликт со случайной прохожей. В ходе конфликта он складным ножом нанес женщине множество ударов в грудь. От ранений женщина погибла, а нападавший скрылся, сообщает СУ СКР по Тюменской области.
Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), расследование продолжается.
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