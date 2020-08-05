В Тюмени задержан подозреваемый в убийстве женщины на улице 50 лет ВЛКСМ

11:32 05 августа 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В областном центре обвинение в убийстве предъявлено 32-летнему местному жителю.

На минувшей неделе, 29 июля, около четырех утра возле дома 71А по улице 50 лет ВЛКСМ мужчина спровоцировал конфликт со случайной прохожей. В ходе конфликта он складным ножом нанес женщине  множество ударов в грудь. От ранений женщина погибла, а нападавший скрылся, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), расследование продолжается.

Теги: убийство
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2020