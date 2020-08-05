Энцефалитом и боррелиозом от клещей заразились за сезон 69 тюменцев

Около 18 тысяч обращений по поводу присасывания клещей зафиксировано в Тюменской области с начала сезона активности этих насекомых, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. Зарегистрирован 31 случай заболевания клещевым энцефалитом и 38 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

Исследовано от населения 2174 клеща, из них обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита в 26 (1,2 %) клещах, возбудитель клещевого боррелиоза в 1040 (47,8 %) клещах.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью, напоминают специалисты.

Жителям областной столицы по данному вопросы следует обращаться в приемное отделение Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Ленина, 69). Жителям области - в областные больницах в муниципальных образованиях.

Продолжает работу горячая линия Управления Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике клещевых инфекций 8-904-492-92-30.