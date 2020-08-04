Жительница Тюменской области перевела мошенникам полмиллиона

09:09 04 августа 2020
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Жительница села Исетское лишилась 420 тысяч рублей, поверив мошенникам.

24-летней девушке позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности банка. Они сообщили, что необходимо перевести ее деньги на безопасный счет, так как участились случаи попыток хищения денег мошенниками. Девушка перевела на названный номер счета крупную сумму со своих счетов. 

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Теги: мошенники
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