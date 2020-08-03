Ишимец убил случайного знакомого ножом в голову

16:00 03 августа 2020
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В Ишиме 46-летний местный житель обвиняется в убийстве случайного знакомого.

1 августа 2020 он познакомился с 38-летним мужчиной и отправился распивать спиртное у него в квартире. В ходе застолья между ними случился конфликт, и гость ножом нанес хозяину квартиры 7 ударов в голову. Мужчина скончался. Нападавший начал прибираться в квартире, чтобы скрыть следы преступления. В этот момент в квартиру зашла мать погибшего, которая решила навестить сына. Злоумышленник скрылся, но вскоре был задержан.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Теги: убийство
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