Ишимец убил случайного знакомого ножом в голову

В Ишиме 46-летний местный житель обвиняется в убийстве случайного знакомого.

1 августа 2020 он познакомился с 38-летним мужчиной и отправился распивать спиртное у него в квартире. В ходе застолья между ними случился конфликт, и гость ножом нанес хозяину квартиры 7 ударов в голову. Мужчина скончался. Нападавший начал прибираться в квартире, чтобы скрыть следы преступления. В этот момент в квартиру зашла мать погибшего, которая решила навестить сына. Злоумышленник скрылся, но вскоре был задержан.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает СУ СКР по Тюменской области.